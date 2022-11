Jugendliche entdecken entblößten Mann bei Schulzentrum

Zwei Schülerinnen haben am Dienstagnachmittag einen entblößten Mann auf dem Parkplatz ihrer Schule entdeckt und dies der Schulleitung gemeldet. Diese wiederum informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann mittlerweile fest.

Die beiden 13-Jährigen hätten genau richtig gehandelt, so die Polizei in einer Mitteilung. Denn der 51-Jährige habe in seinem roten Audi A1 mit schwarzem Dach auf einem Parkplatz am Schulzentrum West in Schwäbisch Hall mit entblößtem Geschlechtsteil gesessen. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall habe die Ermittlungen aufgenommen und den Mann am Donnerstag erneut am selben Ort entdeckt.

Die Kripo nahm den Mann vorläufig fest, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Nun sitzt der 51-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei weist in der Pressemeldung darauf hin, dass die Ermittlungen andauern. Jedoch sei aufgrund der Beweislage davon auszugehen, dass der Mann weitere Straftaten – vor allem im Bereich des Schulzentrums und des Industriegebiets Kerz, begangen habe. Geschädigte sollen sich unter der Telefonnummer 07361 / 580 0 melden.