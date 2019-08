Von Schwäbische Zeitung

Unbekannte haben aus der Umkleidekabine eine Tasche mit den gesammelten Wertsachen der Spieler des TSB Ravensburg gestohlen.

Am Samstag gegen 15:23 Uhr drangen bisher unbekannte Täter während des Spielbetriebs in die Umkleidekabine des TSB Ravensburg ein und entwendeten dort die Wertsachen der Mannschaft. Die Spieler hatten Geldbeutel, Handys, Fahrzeugschlüssel und anderes in einer Tasche zusammengepackt und dann in der Kabine vergessen.