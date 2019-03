„Genießt das Leben, denn es ist schön“: Blogger verliert Kampf gegen den Krebs

Seine Posts haben tausende Facebook-User berührt - jetzt hat Benjamin Wollmershäuser aus Schwäbisch Hall den Kampf gegen den Krebs verloren. Im aktuellen Post auf seiner Facebook-Seite "Cancelling Cancer - Kein Weg zu weit", der mehr als 40.000 Menschen folgen, meldete sich seine Frau Sabrina zu Wort, um der Comunity die traurige Nachricht zu überbringen.

"Seit langem ist mir bewusst, dass ich (Sabrina) eines Tages diese Zeilen schreiben muss. Nun ist es so weit... Benni, der tollste Ehemann, mein bester Freund, Seelenverwandter, mein Fels in der Brandung, mein Quatschkopf, mein Held, mein Lichtblick, ein tapferer und mutiger Kämpfer, friedlich eingeschlafen."

Der Post, der zehntausende User berührt hat, ist vorerst der Abschluss eines langen Kampfs des Bloggers, der 2010 die Diagnose Krebs erhielt. Es folgten vier Operationen, zwei Bestrahlungen, Hyperthermie und zahlreiche Chemotherapien.

In den vergangenen Jahren postete der 29-Jährige zahlreiche Bilder, Videos und Status-Nachrichten, in denen er die Öffentlichkeit an seinem Weg teilhaben lies. "Ich möchte meine Geschichte erzählen, aufklären, Mut machen, Tabus brechen, junge Patienten vernetzen und ihnen beistehen", sagte er zu seinen Motiven. Unter vielen seiner Beiträge tauschten sich Betroffene aus, spendeten sich und Benni gegenseitig Mut und Zuversicht. "Du wirst nicht sterben! Angst ist völlig normal und legitim... aber gestorben wird hier nicht!" schrieb beispielsweise noch vor wenigen Tagen eine Userin unter einen der Posts. Doch nun hat der Blogger den Kampf gegen den Krebs verloren.

Dass er keine Hoffnung mehr habe, drückte er in seinem letzten Facebook-Post am vergangenen Donnerstag aus, den er selbst als "Abschiedspost" bezeichnete. "Es geht jetzt doch schneller als gedacht, was aber nicht schlimm ist", schrieb er. "Es ist schwer Worte zu finden. Danke für Alles. Achtet auf euren Körper und hört auf Warnsignale. Aber vor allem: Genießt das Leben, denn es ist schön!".

Kurz darauf starb der 29-Jährige.