In einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Schwäbisch Hall ist am Donnerstag um 23.50 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Mitarbeiter wurden über den Hausnotruf auf das Feuer aufmerksam.

Ein Strafgefangener zündete in seiner allein belegten Haftzelle seine Bettdecke ab, konnte aber unverletzt in eine andere Haftzelle verlegt werden. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall, die mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand und belüftete das gesamte Gebäude. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.