Feuerwehr rückt zu Brand in Metzgerei aus.

Die Feuerwehr ist am Sonntag gegen 14.15 Uhr in die Michelfelder Straße ausgerückt. Dort war in den Büroräumlichkeiten einer Metzgerei ein Brand ausgebrochen.

Durch das schnelle Eingreifen eines Bewohners konnte der Brand eingedämmt und durch die Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort war, vollends gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Zum derzeitigen Ermittlungsstand ist der Brand auf einen technischen Defekt an einem elektronischen Gerät zurückzuführen.