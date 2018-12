Zum Jahresausklang der Reihe Literatur live präsentieren Kulturbüro und Stadtbibliothek am Mittwoch, 12. Dezember, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek in Schwäbisch Hall einen heiteren Abend mit Peter Littger und seinem neuen Buch „Lost in Trainstation“.

Die Zuschauer erfahren nicht nur Lustiges, sondern auch Lehrreiches über unsere Lieblingsfremdsprache. Die Veranstaltung ist Teil der Britischen Kulturwochen Schwäbisch Hall, die fortgesetzt werden bis zum Brexit. Littger schaut augenzwinkernd auf das deutsch-englische Kauderwelsch. Das Bilderbuch „Lost in Trainstation“ versammelt die schönsten Beispiele der alltäglichen Sprachverwirrung. „English made in Germany“ ist die Spezialität von Peter Littger (geboren 1973 in Aachen).