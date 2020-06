Einsatzkräfte retten Gleitschirmflieger aus Baum.

Am Montag um 13.15 Uhr ist ein 36-jähriger Gleitschirmflieger am Aussichtsberg Einkorn während dem Flug von einer Windböe erfasst worden. Hierdurch klappte der Schirm ein und verhedderte sich in der Fangleine. Ein Lenken des Schirmes war dadurch nicht mehr möglich, woraufhin der Gleitschirmflieger seinen Rettungsschirm betätigte. Die geplante Notlandung endete in einer zwischen 35 und 40 Meter hohen Baumkrone im Bereich des Aussichtsturmes Einkorn.

Der Gleitschirmflieger musste durch die Höhenrettung der Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schwäbisch Hall und Crailsheim, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort kamen, gerettet werden. Die Bergungsaktion dauerte mehrere Stunden. Der erfahrene Gleitschirmflieger blieb unverletzt und wurde nach der Bergung zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.