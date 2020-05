Einer der größten Drogenfunde der vergangenen Jahre: 48 Kilogramm Heroin sichergestellt

Die Polizei hat am vergangenen Freitag eine der größten Drogenmengen in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg sichergestellt. Das teilte das Polizeipräsidium Aalen am Dienstag mit. Die Beamten fanden rund 48 Kilogramm Heroin auf der A6 bei Ilshofen-Wolpertshausen (Landkreis Schwäbisch Hall).

Der Verkehrspolizeiinspektion sei laut gemeinsamer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei ein auffälliger Sattelzug aus Italien gemeldet worden, der „verkehrsgefährdende Fahrauffälligkeiten zeigte und sogar Unfallflucht begangen haben soll“, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag. Die Beamten leiteten das Fahrzeug daraufhin aus und kontrollierten den Sattelzug.

Der 42-jährige Fahrer habe zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Ein Vortest brachte ein positives Ergebnis. Im Führerhaus fanden die Beamten mehrere Gramm Kokain.

Das Heroin war unter der Ladefläche des Lastwagens versteckt. Ein Drogenspürhund fand die beiden Reisekoffer. (Foto: Polizeipräsidium Aalen)

In einem Stauraum unterhalb der Ladefläche fand ein Drogenspürhund anschließend die rund 48 Kilogramm Heroin, das einen Verkaufswert von mehreren Millionen Euro haben soll. Das Rauschgift wurde vorportioniert und vakuumiert in zwei Reisekoffern verpackt.

Ein Haftrichter ließ den 42 Jahre alten Fahrer in eine Justizvollzugsanstalt einliefern, nachdem die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Haftbefehl erlassen hatte.