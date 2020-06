Eine 58-Jährige Autofahrerin ist auf der Landesstraße von Vellberg in Richtung Sulzdorf kurz vor Dörrenzimmern aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen eine Überdolung, wurde dadurch ausgehebelt, überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Ersthelfern gelang es, die schwer verletzte Frau aus dem Fahrzeug zu befreien und das Auto wieder aufzurichten. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5000 Euro. An die Unfallstelle wurde ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr entsandt, da nach den ersten Unfallmeldungen davon ausgegangen werden musste, dass die Frau in ihrem Auto eingeklemmt ist. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 19:15 Uhr gesperrt werden.