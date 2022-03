Eierwurf auf „Montagsspaziergänger“ trifft Baby

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Haalstraße während des sogenannten „Montagsspazierganges“ ereignet hat. Gegen 18.30 Uhr warf eine bisher unbekannte Person aus einem Gebäude ein rohes Ei auf die Versammlungsteilnehmer und traf letztlich ein knapp einjähriges Kind, das von seiner Mutter getragen wurde, am Kopf. Das Kleinkind blieb glücklicherweise unverletzt. Da der Täter bislang nicht ermittelt werden konnte, werden Zeugen gesucht, die den Eierwurf beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0791 / 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.