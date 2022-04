Ecksteins Bandoneon in Horváths Wienerwald

In Christian Dolls Inszenierung von Ödön von Horváths bissigem Drama „Geschichten aus dem Wienerwald“, der „Neues Globe Originals“-Produktion der Sommerspielzeit, übernimmt ein ungewöhnliches Instrument eine zentrale Rolle: das 71-tönige Bandoneon, gespielt von Karin Eckstein aus Heilbronn. Premiere ist am 11. Juni um 19.30 Uhr.

Eigentlich studierte Lehrerin für Klavier und Orgel, stieß Eckstein im Alter von 30 Jahren beim Ausmisten alter Noten auf eine Bandoneon-Schule, ein ihr bis dahin unbekanntes Instrument – und fand kurze Zeit später ein kleines funktionierendes Bandoneon auf dem Flohmarkt.

„Es gab ja kein Internet Anfang der 90er, und ich habe jahrelang fast nichts über dieses Instrument in Erfahrung bringen können. Ich hab mich gefühlt wie jemand, der eine alte Handschrift gefunden hat und nichts entziffern kann, aber das Geheimnis lüften will“, erzählt die leidenschaftliche Musikerin.

Die Begeisterung für ihr Instrument führte sie unter anderem bis ins Erzgebirge in das Dorf Karlsfeld nahe der tschechischen Grenze. „Dort existierten bei einem Bandoneon-Bauer noch etliche geschäftliche Briefwechsel – im letzten Jahrhundert wurden Bandoneons zu tausenden aus Karlsfeld nach Argentinien verkauft.“ In Argentinien angekommen, verdrängte das Bandoneon die Querflöte aus dem Tango.

Intendant Christian Doll ist begeistert. „Ich kann mir das sehr gut vorstellen – den Strauss-Walzer aus Horváths Stück von diesem Instrument begleiten zu lassen, und den Schmerz der Figuren, den sie nicht zulassen und den sie ständig versuchen zu verdrängen, als Präsenz auf der Bühne zu haben – in Form dieser Klänge. Das Instrument als direkten Mitspieler zu denken.“

Daran dachte wohl auch von Horváth, der in den Szenen seines Volksstücks und als Verbindung zwischen ihnen Musik einsetzt. „Geschichten aus dem Wienerwald“, das bekannteste Theaterstück des österreichisch-ungarischen Schriftstellers, spielt in der Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren, und entwirft Horváth auch hier eine realistische, sozialpolitische Situation, die durch konsequente Überspitzung kritisch beleuchtet wird.

Die Mischung aus tragischen, komischen und unheimlichen Aspekten des Theaterstücks findet sich in der Charakteristik des Bandoneons gespiegelt. „Es ist leicht, mit dem Bandoneon Stimmungen nur durch Dissonanzen zu erzeugen. Es ist ein sehr ausdrucksstarkes Instrument. Wir werden ganz sicher nicht nur mit dem Walzer arbeiten“, verrät Karin Eckstein. „Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit mit Christian Doll. Er arbeitet auf Augenhöhe – und er meint es ernst, wenn er sagt: Es muss Spaß machen, auf der Bühne zu stehen. Das erlebt man in der Form am Theater nicht überall.“ Die Musikerin steht am Geländer der Recaro-Lounge, ihr Instrument seufzt von der Empore aus.