Drogenfund im Mehrfamilienhaus

Am vergangenen Freitag hat die Polizei einen Mann festgenommen, der in seiner Wohnung in Schwäbisch Hall verschiedene Betäubungsmittel gelagert hatte. Die Festnahme war allerdings nicht geplant.

Die Polizei war ursprünglich wegen einer ganz anderen Angelegenheit in dem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall Im Einsatz. Dabei stellten die Beamten Marihuana-Geruch fest, woraufhin die Wohnung des 37-jährigen Mannes durchsucht wurde. Hier wurden diverse Betäubungsmittel gefunden.

Außerdem konnte bei ihm eine größere dreistellige Summe Bargeld und weitere Utensilien festgestellt werden, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel schließen ließen. Der 37-Jährige wurde festgenommen und am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Nachdem der Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen und in Vollzug gesetzt wurde, wurde der deutsche Staatsbürger in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.