Am kommenden Freitag, 30. November, beginnen die Proben für die neue Stückentwicklung des Jugendensembles der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Nach der Premiere des Großprojekts „Wir sind Faust“ mit der Theater-AG der Sonnenhofschule, das von der Bürgerstiftung Schwäbisch Hall mit 15 000 Euro unterstützt wurde, findet das neue Projekt in deutlich kleinerem Rahmen und mit kürzerer Probenzeit statt, beschäftigt sich dafür aber mit einem umso größeren Thema: „Liebe!“ ist der Titel des neuen Stückes, das die jungen Theaterleute von 14 bis 24 Jahren unter Leitung des Freilichtspiele-Dramaturgen Florian Götz entwickeln. Premiere ist am 17. April in der Haalhalle, bevor „Liebe!“ am 22. April das 8. Internationale Jugendtheaterfestival „Wilde Mischung“ Schwäbisch Hall im Neuen Globe eröffnet.

„Bei Stückentwicklungen mit Jugendlichen ist es mir besonders wichtig, dass die Geschichten, Träume und Sehnsüchte der Spieler zu einem wesentlichen Teil der Inszenierung werden“, berichtet Regisseur Götz und stellt sich damit in eine Traditionslinie mit den letzten beiden Jugendensemble-Projekten „Alles, was Dein Herz begehrt“ und „Wir sind Faust“ unter Leitung von Martina Maria Reichert. „In unserem Projekt beschäftigen wir uns damit, was für uns Liebe bedeutet, wen oder was wir lieben – und blicken dabei auch auf die Gesellschaft um uns herum und befragen unsere Ahnen.“ So könnten sowohl Liebesgedichte der Sumerer aus dem 24. Jahrhundert vor Christus und Liebesgeschichten der eigenen Großeltern als auch die aktuelle #metoo-Debatte oder Berichte aus der Tageszeitung zum Thema werden.