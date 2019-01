Mit einem Liederabend zwischen Blues und Folk, Pop und Chanson eröffnen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall am Donnerstag, 24. Januar, um 19.30 Uhr im Adolf-Würth-Saal ihr Winterprogramm 2019.

Schauspielerin Laila Richter („Brenz 1548“) und ihr Vater Bo Heart, ein erfolgreicher Pianist, der mit Klaus Lage und Vicky Leandros zusammenarbeitet, begeben sich mit „In deinen Schuhen stehen“ auf eine Reise in die Vergangenheit ihrer Familie. Begleitet werden sie dabei vom Gitarristen Mirko Michalzik.

Ausgangspunkt für den von Vater und Tochter gemeinsam entwickelten theatralen Liederabend war ein samtiges, blaues Abendkleid, das Richter im Kleiderschrank ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter entdeckte. „Irgendwie schien mir das aus der Zeit gefallen, aber trotzdem wunderschön“, berichtet sie. „Als ich es in der Hand hielt, habe ich mich gefragt, was meine Oma in diesem Kleid so erlebt hat, was dieses Stück Stoff so zu erzählen hat.“

Für den gebürtigen Tübinger Bo Heart waren es die Lederschuhe seines Vaters, die er auf dem Dachboden entdeckte und die seine Fantasie inspirierten. Entstanden ist so ein Abend der Begegnung von Generationen, in Geschichten und Musik. „Ich fand es toll, dass wir nach unseren Auftritten immer wieder die Rückmeldung bekamen, dass bei den Besuchern während der Vorstellung auch besondere Erinnerungen an ihre eigene Familie, an Erlebnisse mit ihren eigenen Eltern und Großeltern wieder hochkamen“, findet Bo Heart. Eine besondere Herausforderung war es, Musiktitel zu finden oder auch selbst zu schreiben, welche die drei Generationen von Vater, Tochter und Großeltern miteinander verbinden. Entstanden ist ein Musik-Mix aus Folk, Blues, Pop und Chansons, mit eigenen Kompositionen und Titeln von Joe Cocker, Stevie Wonder und Hildegard Knef.