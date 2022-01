Brandstiftung und Sachbeschädigung: 34-Jähriger festgenommen

Ermittlungserfolg im Fall verschiedenener Sachbeschädigungen und Brandstiftungen in Schwäbisch Hall: Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall hat die Polizei am Montag einen 34-jährigen Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis festgenommen. Gegen den Beschuldigten besteht der dringende Verdacht, die Vorfälle im Steinernen Steg im vergangenen Jahr verursacht zu haben. Das haben die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsdium Aalen mitgeteilt.

Bereits Mitte November und Anfang Dezember hatten Feuerwehr und Polizei hier eingreifen müssen. Am 16. November verdunstete im Treppenhaus des Gebäudes eine Flüssigkeit, sechs Bewohner atmeten das Gas ein. Verletzt wurde niemand, der oder die Täter blieben unerkannt.

Knapp zwei Wochen später wurde die Eingangstür des Gebäudes beschädigt. Dabei wurde ein Glaselement der Tür mit einer leeren Glasflasche beschädigt, so der damalige Polizeibericht.

Auch hier gab es keine Hinweise auf mögliche Täter. Beim Eintreffen der Beamten stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in dem Gebäude gebrannt hatte, mehrere Scheiben waren eingeschlagen worden.

Ein Spezialeinsatzkommande durchsuchte am Montag die Wohnung des 34-Jährigen. Dabei wurden diverse chemische Substanzen. Der 34-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und am Dienstagnachmittag dem Haftrichter des Amtsgerichts Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn -Zweigstelle Schwäbisch Hall- beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Ob der Beschuldigte darüber hinaus für weitere Brandstiftungen im vergangenen Jahr im Stadtgebiet Schwäbisch Hall verantwortlich ist, wird noch ermittelt.