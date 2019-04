Zum Beginn der Motorrad-Saison findet am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz ein Biker-Gottesdienst statt. „Bei idealem Wetter können es gut und gerne mehr als 1000 Biker werden, die mit ihren Maschinen auf den Marktplatz fahren, um am Gottesdienst teilzunehmen“, schreibt das Polizeipräsidium Aalen, das neben der Kirche, der Kreisverkehrswacht und vielen weiteren Ehrenamtlichen zu den Organisatoren zählt. Wenn sonntagsmorgens viele Motorräder Richtung Marktplatz unterwegs sind, sei das nicht nur optisch, sondern vor allem auch akustisch ein beeindruckendes Erlebnis. „Zweck des Gottesdienstes ist es, den Bikern die Spannung zwischen der Freude am Fahren und dem Wissen um die Gefahren zu vermitteln“, so die Polizei weiter.