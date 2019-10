Ein 33-jähriger Landwirt ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Hohenloher Straße in Richtung Autobahn mit rund 50 Schweinen zum Schlachthof gefahren. In einer 180-Grad-Kurve kippte der Anhänger mit den Tieren um.

„Das Glück der Schweine währte allerdings nicht lange“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Denn: Die Tiere seien daraufhin umgeladen und zum Schlachthof gefahren worden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.