Bedienungsgeldbeutel aus Gaststätte entwendet

Ein Junger Mann hat in einer Gaststätte einen Bedienungsgeldbeutel entwendet.

Am Sonntag um kurz vor 19.30 Uhr wurde einem betrunkenen Gast in einer Gaststätte in der Buchklinge der weitere Ausschank von alkoholischen Getränken verweigert, daraufhin begab sich der junge Mann in einem von der Bedienung unbeobachteten Moment hinter den Tresen und entwendete aus einer dortigen Schublade den Bedienungsgeldbeutel mit mehreren hundert Euro.

Der Dieb war etwa 19 bis 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Basecap mit einem gelben Schild.