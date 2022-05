Erneut ist auf einer Baustelle ein Arbeiter tödlich verletzt worden. Der Mann soll am Mittwochnachmittag gegen 13-Uhr in einer Baugrube in Schwäbisch Hall verschüttet worden sein.

Laut Polizeibericht wurde der 47-Jährige dabei tödlich verletzt, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall ermittelt.