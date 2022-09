Auseinandersetzung: 33-Jähriger kommt ins Gefängnis.

Wie bereits am Dienstag berichtet, konnte die Polizei die vier Beteiligten einer Auseinandersetzung im Schwäbisch Haller Innenstadtbereich im Zuge einer Fahndung feststellen. Im Anschluss an die polizeilichen Ermittlungen wurde am gestrigen Nachmittag ein 33-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt.

Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 33-jährige Algerier in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die anderen drei Beteiligten im Alter von 49 Jahren, 46 Jahren und 27 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.