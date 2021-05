80-Jährige vermisst: Polizeihubschrauber im Einsatz

In Schwäbisch Hall wird seit der Freitagnacht eine 80-Jährige aus Gottwollshausen vermisst. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, sucht die Polizei mit mehreren Streifen. In Kürze wird auch ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung der Suchmaßnahmen eingesetzt werden.

Die Vermisste ist vermutlich mit einer grauen Schlafanzughose und einer grün-blauen Jacke bekleidet. Sie ist 1,62 Meter groß und hat kurze graue Haare.

Hinweise, die zum Auffinden der Person führen könnten, werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 / 4000 oder über Polizeinotruf erbeten.