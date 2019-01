Eine 76 Jahre Autofahrerin hat am Mittwochmorgen eine Schranke, eine Sprechsäule und ein Geländer am Krankenhaus in der Diakoniestraße umgefahren und einen Gesamtschaden von circa 8 000 Euro angerichtet. Die Seniorin hatte kurz nach 08.30 Uhr das Parkhaus verlassen und war in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.