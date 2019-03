Ein 63-jähriger Kleinbusfahrer ist am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gekracht. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, könnte es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben, aufgrunddessen der Mann die Kontrolle über seinen Bus verlor.

In einer weiteren Pressemitteilung informiert die Polizei am Freitagnachmittag darüber, dass der 63-Jährige im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls gestorben ist.

Der Mann fuhr auf der Alten Poststraße und kam am Ortseingang in Unterdeufstetten (Landkreis Schwäbisch Hall) von der Straße ab. Der 63-Jährige war laut Polizeibericht nicht angeschnallt. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, der Notarzt, die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber. Der Schaden beträgt rund 25 000 Euro.

