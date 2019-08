22-Jähriger rastet komplett aus.

Ein Ehepaar hat am Dienstag gegen 22 Uhr auf seiner Terrasse im Seeweg sitzend Geschrei vom nahe liegenden See kommend gehört. Als die 44-Jährige Frau nach dem Rechten schaute, bemerkte sie ein Paar, das sich dort in einer Auseinandersetzung befand.

Als sich die 44-Jährige den Streitenden näherte, ließ der 22-jährige Mann von seiner Partnerin ab und ging auf die 44-Jährige los und schubste diese. Der 40-jährige Ehemann, der dann hinzukam, wurde ebenfalls aggressiv von dem 22-Jährigen angegangen. Der junge Mann verletzte den 40-Jährigen mit Schlägen. Anschließend wollte der 22-Jährige flüchten.

Im Bereich des nahe gelegenen Bahnübergangs kam es erneut zu einem Gerangel zwischen dem 22-Jährigen und dem 40-Jährigen. Eine alarmierte Polizeistreife traf den 22-jährigen Angreifer vor Ort an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille bei ihm. Der Streit und seine Folgen haben nun strafrechtliche Konsequenzen