21-Jähriger nach Messerattacke lebensgefährlich verletzt - Haftbefehl erlassen

Die Polizei hat fünf junge Männer ermittelt, die einen 21-Jährigen lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt haben sollen.

Am Samstagabend, kurz vor 23 Uhr, meldeten Passanten dem Polizeipräsidium Aalen, dass an der B19 in Gaildorf, unterhalb des Freibades, ein lebensbedrohlich verletzter Mann gefunden worden war. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittlungsgruppe „Kiesel“ konnte sehr schnell in Erfahrung bringen, dass sich der 21-Jährige am späten Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Schwäbisch Hall-Reifenhof mit fünf Bekannten getroffen hatte und mit diesen gemeinsam mit einem Auto nach Gaildorf gefahren war.

Beim Freibad kam es zum Angriff auf den 21-Jährigen, bei dem der junge Mann im Bereich des Oberkörpers und im Gesicht mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde. Anschließend verließen die fünf Männer im Alter zwischen 20 und 31 Jahren den Tatort mit ihrem Fahrzeug und ließen den 21-Jährigen zurück. Der junge Mann konnte noch selbstständig bis zur B19 laufen, wo ihn Passanten fanden.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte dem Angriff ein Rachemotiv im Sinne einer "Bestrafungsaktion" zugrunde gelegen haben.

Gegen einen der Beschuldigten ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits am Montag Haftbefehl erlassen worden. Drei der Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Dienstag dem Richter vorgeführt. Bei einem der Beschuldigten prüft man derzeit noch, ob er in Haft genommen wird. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

