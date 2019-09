20-Jährige rast unter Alkoholeinfluss frontal in Wohnhaus

Eine 20-Jährige und ihre Beifahrerin sind am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden, als sie mit ihrem BMW frontal in ein Wohnhaus fuhren.

Die BMW-Fahrerin fuhr in der die Einkornstraße in Richtung Bahnhof Hessental. Aufgrund ihrer deutlichen Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte das Eck eines Wohngebäudes und krachte anschließend frontal in die Fassade des danebenliegenden Nachbargebäudes.

Fassade und Küche zerstört

Durch die Wucht des Aufpralles wurden die Fassade und die dahinterliegende Küche zerstört, das Fahrzeug selbst drang jedoch nicht in das Gebäude ein. Weiter wurde das komplette Fachwerkgebäude in sich verschoben, wodurch mehrere Risse entstanden und sich die Hauseingangstüre nicht mehr öffnen ließ.

Der Inventarschaden beläuft sich laut Polizei ersten Schätzungen auf rund 20 000 Euro, der Gebäudeschaden auf mindestens 50 000 Euro. Aufgrund des massiven Gebäudeschadens und der damit einhergehenden Einsturzgefahr wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Am gestreiften Eck des ersten Wohngebäudes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, am BMW selbst rund 25 000 Euro. Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt – eine Blutentnahme durchgeführt.