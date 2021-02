Zwei weitere positive Tests nach heftigem Ausbruch in Pflegeheim

Nach einem heftigen Coronavirus-Ausbruch in einem Schwäbisch Gmünder Altenpflegeheim, bei dem 22 Menschen starben, hat das Landratsamt am vergangenen Wochenende Antigen-Schnelltests durchgeführt. Zwei weitere Bewohner wurden positiv getestet. Nun sollen PCR-Tests die Ergebnisse verifizieren.

Wie das Landratsamt Ostalbkreis in einer Pressemitteilung am Montag schreibt, seien somit unter Vorbehalt seit Ausbruch im Dezember des vergangenen Jahres 103 Bewohner positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, 22 von ihnen befinden sich laut der Behörde derzeit noch in Isolation. Von den 49 positiv getesteten Mitarbeitern sind aktuell noch 14 isoliert. Todesfälle hat es laut Kreisverwaltung keine weiteren gegeben.

Das DRK hat sowohl am Samstag als auch am Sonntag die Tests durchgeführt. Die Bundeswehr werde in der Einrichtung allerdings nicht zum Einsatz kommen, heißt es weiter. Es gelte nach wie vor ein generelles Besuchsverbot.

Bewohner sowie Mitarbeiter, die bislang nicht infiziert sind, sollen täglich auf Sars-CoV-2 getestet werden. Dazu stehen unter anderem von Dienstag bis Freitag ehrenamtlich tätige Ärzte bereit. Am kommenden Wochenende soll dann wieder das Deutsche Rote Kreuz aushelfen.