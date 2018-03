Zwei Kinder werden Unfall schwer verletzt.

Schwere Verletzungen haben sich zwei Kinder bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der B2 9 bei Schwäbisch Gmünd zugezogen. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zwischen der Einmündung Schwäbisch Gmünd-Ost und Zimmern war am Donnerag eine 58 Jahre alte Autofahrerin aus einer Haltebucht auf die Fahrbahn in Richtung Aalen eingefahren und hatte hierbei den Wagen einer 43-Jährigen übersehen, die ebenfalls in Richtung Aalen unterwegs war. Zwei Kinder, ein vierjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen, die in dem Auto der 43-Jährigen saßen, wurden schwer verletzt. Die 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert.

An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von rund 10 000 Euro entstanden, sie mussten abgeschleppt werden.