In einem Einkaufscenter im Höferlesbach ist es am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen gekommen. Im Laufe des Streits eskalierte die Situation. Aus der bislang unbekannten Personengruppe packte plötzlich jemand einen 18-Jährigen am Hals, und einem 19-Jährigen wurde ins Gesicht getreten. Anschließend entfernten sich die unbekannte Gruppen in verschiedene Richtungen.