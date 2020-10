Auf der Landesstraße zwischen Bargau und Oberbettringen hat sich am frühen Freitagnachmittag ein Unfall ereignet.

Eine 56 Jahre alte Autofahrerin fuhr die Landesstraße in Richtung Bargau entlang und kam hierbei zunächst zu weit nach rechts. Beim Gegenlenken geriet sie auf die linke Fahrspur und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen, sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall enstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro.