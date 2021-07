Zwei Betrunkene geraten in Streit.

Zwischen zwei 30 und 43 Jahre alten Männern ist es am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in einem Wartehäuschen am Bahnhof zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Ältere seinen Kontrahenten zu Boden stieß und ihm wohl mehrfach mit dem Knie gegen die Nase trat.

Der 43-Jährige ging anschließend in Richtung Stadtmitte davon, konnte aber von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers in der Nähe angetroffen und zur Sache befragt werden. Beide Männer standen zum Zeitpunkt der Tätlichkeiten unter Alkoholeinfluss. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.