(lk/dpa) - Wegen Bestechung ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen ehemaligen Mitarbeiter von ZF Lenksysteme. Nach einem Bericht der deutschen Nachrichtenagentur dpa wird dem 58-jährigen Mann vorgeworfen, von einer Reinigungsfirma Bestechungsgelder in Höhe von 85 000 Euro erhalten und im Gegenzug der Firma Aufträge zugeschanzt zu haben. Die Anklage wirft dem Mann Bestechung in 28 Fällen vor, seine Ehefrau ist wegen Beihilfe angeklagt. Die Vorfälle sollen sich zwischen Frühjahr 2008 und Juli 2010 abgespielt haben.

„Fakt ist, wir haben diesem Mitarbeiter bereits Anfang vergangenen Jahres fristlos gekündigt, seitdem liegt das in den Händen der Staatsanwaltschaft“, sagt Andreas Ziegele, Pressesprecher von ZF Lenksysteme in Schwäbisch Gmünd. Und: „Wir haben (dem Mitarbeiter) im April 2011 die Kündigung ausgesprochen, nachdem wir interne Hinweise bekommen haben, dass da was nicht sauber läuft.“ Der Fall sei nach einer internen Recherche durch eine undichte Stelle ans Tageslicht gekommen und damals der Staatsanwaltschaft Ellwangen übertragen worden. Die hat den Fall im Sommer 2011 an die Staatsanwaltschaft Stuttgart übergeben, wie Claudia Krauth, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart, auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt.

Dass die mutmaßliche Bestechung aufgeflogen ist, macht ZF-Pressesprecher Ziegele auch am sogenannten Compliance Manager fest: Wenn einem Mitarbeiter „irgendwelche Unregelmäßigkeiten auffallen, kann er dort anrufen“ und den Vorfall melden. Zur Frage, ob das betreffende Reinigungsunternehmen noch für die ZF-Tochter tätig ist, konnte Ziegele keine Auskunft geben.

Die ZF Lenksysteme GmbH, ein 50:50-Gemeinschaftsunternehmen der Robert Bosch GmbH und der ZF Friedrichshafen AG, ist Spezialist für Lenkungstechnik mit rund 10 500 Mitarbeitern an 16 Standorten in acht Ländern mit Hauptsitz in Schwäbisch Gmünd. Der Konzern erwirtschaftete im Jahr 2010 einen Umsatz von über drei Milliarden Euro.