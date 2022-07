Zeugen gesucht: Lastwagenfahrer behindert andere Verkehrsteilnehmer

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr einen Lkw, welcher die B29 zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Stuttgart befuhr und hierbei offenbar mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet. Teilweise fuhr der Sattelzug Zeugenaussagen zufolge über eine Strecke von rund 100 Metern mit einer Radbreite auf der Gegenfahrbahn. Kurz vor Bruck konnte der Sattelzug mit Milch-Auflieger von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Durchgeführte Test auf Alkohol bzw. Betäubungsmittel verliefen negativ. Autofahrer, welche durch den Lkw-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 / 3580 in Verbindung zu setzen.