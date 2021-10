Wohnen im i Live: Teure „Herzensheimat“ für Studierende

„Gmünd ist nicht Berlin. Und nicht Köln“, so bekennt die Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd auf ihrer Webseite. Dafür biete die Stauferstadt günstige Mieten, und das in der City und fußläufig zur Hochschule. Aber stimmt das auch? Wer auf Zimmersuche geht, stellt schnell fest: Das Angebot ist überschaubar und nicht immer günstig.

Im neu eröffneten Apartmenthaus des Anbieters „i Live“ zahlen Studierende sogar stattliche Preise. Der Service lässt allerdings noch zu wünschen übrig. I-Live-Chef Amos Engelhardt erklärt das mit Personalengpässen.

„Wir erschaffen Orte, an denen sich jeder sofort und immer willkommen, zu Hause und verbunden fühlt“. Das ist auf der Homepage von i Live nachzulesen. „Denn i Live ist mehr als Wohnen, es ist ein Lebensgefühl – eine Herzensheimat.“

Die i-Live-Group ist eine vielfach ausgezeichnete, in Aalen ansässige Projektgesellschaft, die Wohnanlagen entwickelt, plant, baut, vertreibt und verwaltet. Über 4000 vollmöblierte Apartments sind im Bestand. Damit sieht sich das Unternehmen als Pionier für „Mikro-Wohnen“, also kompakte Apartments, die auf wenig Raum einen hohen Wohnwert bieten, ergänzt durch gemeinschaftlich genutzte Flächen.

Beispiel für ein Mikro-Apartment des Anbieters i Live. Die Kompaktwohnungen sind möbliert und bieten viel Komfort, im Haus gibt es außerdem Gemeinschaftsflächen. (Foto: i Live / Archiv)

Das neue Apartmenthaus mit dem klangvollen Namen „Maison Gmünd“ richtet sich in erster Linie an Studierende und Azubis und wirbt mit einem Rundum-Sorglos-Paket. Das schlägt auf die Preise. So kostet beispielsweise ein 26 Quadratmeter großes Apartment im zweiten Obergeschoss und zur Königsturmstraße gelegen 585 Euro Warmmiete, also 22,50 Euro pro Quadratmeter.

Damit liegt es zwar einiges unter den Mieten in München und Stuttgart, für die der aktuelle „MLP Studentenwohnreport“ mehr als 25 Euro pro Quadratmeter ausweist (unmöbliert und mit „normaler“ Ausstattung).

Doch mit den eingangs erwähnten Städten Köln und Berlin kann Schwäbisch Gmünd ganz gut mithalten. Vor allem, wenn man weiß, dass die Mieten im neuen „Maison“ per Staffelmiete um 15 Euro pro Jahr in den kommenden zwei Jahren steigen.

Ich habe Dein Anliegen an das ausführende Büro weitergeleitet.... Standard-Antwort

Nun ist im „Maison Gmünd“ zugegeben alles neu und die Mikro-Wohnungen schick ausstaffiert. Doch das versprochene Wohlfühlpaket erfüllt nicht alles, was es verspricht. Der „Community Manager ist die Seele des Hauses“, so heißt es auf der Website. Er soll direkter Ansprechpartner und vor Ort und für die Bewohner da sein. Aussagen von Bewohnern zufolge, ist er zumindest in den vergangenen Wochen dort nicht gesehen worden und ist auch nicht erreichbar.

Auf die Frage, warum die Heizung im Apartment nicht warm wird, obwohl es morgens und abends bereits einstellige Temperaturen hatte, wurde ein Bewohner an den Customer Service verwiesen, der eine 089-Vorwahl hat und demnach in München sitzt. Auf die schriftliche Anfrage kommt eine Standard-Antwort: „Ich habe Dein Anliegen an das ausführende Büro weitergeleitet....“. Dann passiert erst einmal nichts. Der versprochene Rückruf der freundlichen Mitarbeiterin lässt bis heute auf sich warten.

Auch mit der Lüftungsanlage, die im Energieausweis erwähnt ist, läuft es ähnlich: Die Anlage war dem Empfinden einiger Bewohner nach zu hoch eingestellt. Das wird erst nach einigem Nachfragen behoben.

Müllraum im „Maison Gmünd“: Beim Einzug fällt viel Müll an. Das gefällt auch dem Betreiber nicht. (Foto: an)

Bei anderen Serviceleistungen läuft es ebenfalls noch nicht ganz rund. Der Blick in den Müllraum des Hauses ist im wahrsten Sinne atemberaubend. Dort stapeln sich übel riechende Berge, die möglicherweise eine Mülltonne unter sich verbergen. Jedenfalls macht es nicht den Eindruck, also ob dort täglich oder zumindest wöchentlich jemand danach schaut „dass die Apartmentanlage sauber und ordentlich ist“, wie auf der Website zu lesen ist.

Manchem Bewohner dürfte das aufstoßen, denn die Nebenkosten sind mit 130 bis 135 Euro monatlich durchaus üppig angesetzt. Außerdem wird beim Einzug eine Community- und Servicepauschale von 250 Euro fällig. Wofür? Beispielsweise für das Verleihen von Staubsauger und Brettspielen, für die i-Live-App, für das Annehmen von Paketen und auch für den Community-Manager, der „als Ansprechpartner zur Verfügung steht“.

Nach der Eröffnung ziehen circa 100 Menschen gleichzeitig in das Gebäude ein. Dass in dieser Zeit ein erhöhtes Müllaufkommen entsteht, ist, denke ich, selbsterklärend. Amos Engelhardt, CEO

Auf die Fragen, warum einiges nicht so perfekt ist wie angepriesen, stellt Amos Engelhardt, CEO und Co-Founder von i Live, klar, dies seien „normale, kleine Schwierigkeiten“, wenn so ein großes Haus mit 119 Apartments eröffnet wird. „Wir betreiben insgesamt über 4000 Apartments. Da haben wir rund 2000 Einzüge bundesweit zum Semesterbeginn“, erklärt er auf Anfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“: „Nach der Eröffnung ziehen circa 100 Menschen gleichzeitig in das Gebäude ein. Dass in dieser Zeit ein erhöhtes Müllaufkommen entsteht, ist, denke ich, selbsterklärend.“

Mit der GOA sei vereinbart, dass diese zu Beginn mehrfach kommen, um den Müll zu entsorgen. „Leider werfen viele Bewohner den Müll auch einfach nur in den Raum beziehungsweise trennen auch falsch oder gar nicht. Trotz vieler Hinweise vor Ort und in der App ist dieses Problem nur schwer in den Griff zu bekommen. Das ist so in allen 30 Projekten deutschlandweit“, erklärt Engelhardt.

Der Service vor Ort entspricht noch nicht unseren eigenen Maßstäben. Amos Engelhardt

Auch die Abwesenheit des Community-Managers kann Engelhardt erklären: „Der Service vor Ort entspricht noch nicht unseren eigenen Maßstäben“, so räumt er ein. „Das liegt daran, dass wir bis jetzt noch kein passendes Personal vor Ort gefunden haben. Ab Mitte November ist ein neuer Community-Manager eingestellt.“

Dieses Problem gebe es nach Corona in vielen Branchen. Selbst Restaurants in Aalen hätten aus diesem Grund schon geschlossen.

Die Probleme mit Lüftung und Heizung seien eben kleine Startschwierigkeiten: „Die Heizung und vereinzelte Lüfter wurden nachgestellt. Bei einem neuen Haus mit über 100 Apartments ist dies kein ungewöhnlicher Vorgang, dass zu Beginn der ersten Winterperiode die Heizung nachjustiert werden muss.“ Einer der Außenfühler sei defekt gewesen und musste ausgetauscht werden, das passiere leider.

Ebenso wundert sich Engelhardt über die Frage, ob vier Münz-Waschmaschinen in dem hauseigenen Waschsalon ausreichen für die 119 Apartments: „Aus zehnjähriger Erfahrung mit 5000 Apartments und 30 Projekten reicht die Anzahl der Maschinen aus.“

Das i Live sei generell beliebt bei Studierenden: „Die kommen gerne zu uns.“ Das eben erst eröffnete Haus sei schon fast ausgebucht. Wenn man berücksichtige, dass man hier ein voll möbliertes Zimmer bekomme, inklusive Küche und Bad, Internet eingeschlossen, Fitnessstudio kostenlos nutzbar, Lounge-Bereich, Events, App-Service, Dachterrasse und Eventküche, dann sei dies „bereinigt eine marktübliche Miete für Kleinstwohnungen“.

Mancher hat jedoch kaum eine andere Wahl: In Schwäbisch Gmünd studieren rund 3700 junge Leute an zwei Hochschulen. Das Wohnhaus des Studierendenwerks bietet 278 Zimmer. Das Angebot an Privatzimmern ist überschaubar und häufig liegen diese weit außerhalb der Stadt.

Wer nicht motorisiert ist und zentral wohnen muss, zahlt in der Regel hohe Mieten. Ein Beispiel auf der Internetpräsenz „WG-gesucht“: für ein 13 Quadratmeter großes möbliertes WG-Zimmer werden 420 Euro warm verlangt.

Das eindeutige Fazit des Studentenwohnreports: Für den aktuellen Bafög-Wohnzuschlag von maximal 325 Euro können sich Studierende kaum noch irgendwo eine Wohnung leisten.

Hintergrund: „MLP Studentenwohnreport“

Das Gutachten über studentisches Wohnen in Deutschland hat das Institut der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Finanzdienstleisters MLP verfasst. Der MLP Studentenwohnreport wird bereits zum dritten Mal veröffentlicht.

Es zeigt: