Wirr und aggressiv mit drei Promille

Knapp drei Promille Alkohol im Blut haben aus einem 22-Jährigen einen bedrohlich Verwirrten gemacht. Der junge Mann rief nachts über den Notruf bei der Polizei an. Er brauche Hilfe, da ihn jemand schlagen wolle. Das war gegen 0.40 Uhr am frühen Donnerstagmorgen. Aufgrund dieser Mitteilung fuhren drei Streifenwagenbesatzungen des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers die Ledergasse an, von wo der Mann angerufen hatte.

Vor Ort trafen sie lediglich den 22-Jährigen an, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Er schrie wirr und unverständlich herum und schwankte dann in Richtung Markplatz/Spitalbogen, wobei er gegen Gegenstände und Scheiben schlug. Als er daraufhin von den Beamten wiederum angesprochen wurde, ging er in drohender Haltung mit erhobenen Armen auf einen Polizisten zu. Deshalb wurde er „unter Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht“, so die Polizei in ihrem Bericht. Noch vor Ort behandelte die Besatzung eines Rettungswagens den 22-Jährigen, der knapp drei Promille Alkohol aufwies. Anschließend wurde er zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.