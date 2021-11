WiRO sagt den Holzbautag ab

Aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen werden die Veranstaltung „Logistik gestaltet Zukunft“ am 19. November sowie der 9. Regionale Holzbautag am 26. November abgesagt. Darüber informiert die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Ostwürttemberg (WiRO) in einer Pressemitteilung. Die Begründung: Beide Veranstaltungen lebten von gegenseitigem Austausch und persönlichen Gesprächen, was die Corona-Pandemie aktuell nicht zulasse, und werden daher auf das kommende Jahr verschoben. Die neuen Termine werden laut WiRO zeitnah bekannt gegeben.