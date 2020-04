Die GOA hat im Gewerbe- und Industriepark Gügling in Schwäbisch Gmünd einen neuen Wertstoffhof eingerichtet. Auf Grund der Coronakrise konnte dieser nicht offiziell eingeweiht werden. Der bisherige Wertstoffhof Schwäbisch Gmünd-Hard wurde geschlossen. Ab 16. April wird der Betrieb in die Melitta-Bentz-Straße in Schwäbisch Gmünd verlegt und dort fortgesetzt.

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs Schwäbisch Gmünd-Gügling, Melitta-Bentz-Straße 1 sind folgende: Montag und Donnerstag, von April bis Oktober, von 13 bis 18 Uhr und von November bis März von 13 bis 17 Uhr. Dienstag und Freitag, von April bis Oktober von 9 bis 18 Uhr, von November bis März von 9 bis 17 Uhr. Samstags ist das ganze Jahr von 8 bis 13 Uhr geöffnet Der neue Wertstoffhof verfügt über eine Abwurframpe mit elf versenkten Containern für die Abgabe von Wertstoffen und Abfälle.

Mehr entdecken: GOA öffnet Wertstoffhöfe mit Einschränkungen

Die GOA weist darauf hin, die mit der Landkreisverwaltung abgestimmten Regeln zu beachten und den Anweisungen der Wertstoffmitarbeiter zu folgen:

Es soll ein Sicherheitsabstand von 1,5 Meter eingehalten werden.

Angeliefert werden dürfen auf allen Wertstoffhöfen derzeit ausschließlich Gelbe Säcke, Altpapier undKartonagen, Elektrogeräte sowie Grünschnitt.

Aufgrund des gebotenen Sicherheitsabstandes dürfen die Mitarbeiter vor Ort nicht beim Ausladen von Fahrzeugen helfen. Derzeit ist keine Ausgabe von Gelben Säcken und kein Verkauf von Biobeuteln oder Restmüllsäcken möglich.

Eine Einfahrt ist nur für Autos ohne Anhänger zulässig. Dabei sind maximal zwei Insassen pro Pkw erlaubt. Auch darf nur eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen auf den Werstoffhof fahren.

Zudem ist es nicht möglich, Sperrmüll, Problemstoffe oder Restmüll anzuliefern.