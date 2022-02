Thomas Sachsenmaier aus Schwäbisch Gmünd gewinnt 16 000 Euro bei „Wer wird Millionär“

Einmal auf dem Stuhl vor Günther Jauch bei sitzen. Wer hat sich das nicht schon mindestens einmal selbst sagen hören? Dabei geht es natürlich um die TV-Show „Wer wird Millionär?“, die von Jauch bereits seit 1999 moderiert wird.

Radiomoderator Thomas Sachsenmaier aus Schwäbisch Gmünd hat sich im vergangenen Jahr beworben – und ist jüngst nach Köln eingeladen worden. Dort wird die RTL-Sendung aufgezeichnet.Gmündener

"Wer wird Millionär": Gmündener gleich zweimal im TV

In der vergangenen Woche nun und an diesem Montagabend war Sachsenmaier also auf einem der berühmtesten Stühle im deutschen Fernsehen, als Kandidat bei „Wer wird Millionär?“. Er war deswegen zweimal in der Sendung, weil er der Überhang-Kandidat gewesen ist. Das heißt, die Sendung war beendet, als Sachsenmaier noch nicht ausgeschieden war.

„Das führte dann dazu, dass wir uns noch einen netten Abend in Köln machen konnten. Dort habe ich dann noch eine alte Kollegin getroffen. Das war ein schöner Ausklang nach diesem spannenden ersten Drehtag“, sagt Sachsenmaier. Mit „Wir“ meint er sich und seinen besten Freund Simon Ihlenfeldt, der in Straßdorf Inhaber der Online-Werbeagentur „Tricksiebzehn“ ist und ihn begleitet hat.

Auf der Couch ist es schon etwas leichter

Seit Jahren raten die Deutschen auf der Couch mit bei der beliebten Familienshow. Und auf der Couch weiß man doch immer recht viel. Auf dem Stuhl selbst dann kommt noch die Aufregung dazu – oder die falschen Themen. So hat der 34-Jährige Gmünder gleich bei drei Fragen nacheinander recht früh jeweils einen Joker nehmen müssen.

Einmal ging es um ein Salatdressing, dann um einen Stadtkern von Australien und schließlich um die Ablösesumme von Lionel Messi, als er im vergangenen Sommer von Barcelona nach Paris wechselte. „Da hab ich schon recht großzügig meine Joker verteilt“, sagt er lachend.

4,71 Sekunden für das Platznehmen auf dem berühmten Stuhl

Viel größer sei aber die Aufgabe, die dazu berechtige, im Studio selbst auf den Stuhl zu kommen. Hier muss man vier Antwortmöglichkeiten immer möglichst schnell und in der richtigen Reihenfolge in den Computer tippen. Sachsenmaier schaffte dies in 4,71 Sekunden und löste auch sein letztes Ticket. „Das war meine größte Angst, diese Antwortreihenfolge entsprechend schnell einzutippen. Es war insgesamt einfach super spannend und ich würde jedem, der das im Kopf bewegt, dazu raten, sich dort anzumelden.

Man hat doch gar nichts zu verlieren, im Gegenteil“, so Sachsenmaier. Faszniert habe ihn auch, dass alles genauso wie im Fernsehen gewesen ist, mit dem Unterschied, dass er diesmal dabei sein durfte. Am Ende dann aber schaffte er es noch bis zu 32 000-Euro-Frage, die lautete, welches Logo einer berühmten Marke als i-Punkt ein Herz hat? Antwortmöglichkeiten waren unter anderem eine Partnervermittlung, eine Pralinenmarke oder das Dixi-Klo.

„Da war ich mir nach dem Ausschlussverfahren eigentlich ziemlich sicher, dass es das Dixi-Klo sein müsste, wollte aber nicht zocken. Da habe ich dann die 16 000 Euro gerne genommen, denn die Fallhöhe ist ja enorm“, blickt Sachsenmaier zurück. Bei der falschen Antwort wäre er auf 500 Euro gefallen. Das Herz aber ist tatsächlich im Wort „Dixi“ enthalten. Geärgert hat er sich aber nicht darüber, zu schön war diese Erfarung insgesamt.

Ein Autogramm für die Oma

Dazu hat er gleich noch für die Großmutter von Ihlenfeldt ein Autogramm von Günther Jauch ergattert, was dieser prompt zusicherte. Sie sei ein großer Jauch-Fan und schaue fast jede Sendung.

Ohnehin war Sachsenmaier sehr angetan vom vielleicht berühmtesten Moderator des deutschen Fernsehens. „Günther Jauch war wirklich super, ein sehr angenehmer Mensch.“ Alles in allem war es für den Radiomoderator eine mehr als lohnenswerte Reise nach Köln.