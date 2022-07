Wegen Missverständnis haben Jungs einen Unfall

Ein Missverständnis ist vermutlich der Grund für einen Unfall am Samstagabend gegen 19.30 Uhr am Kreisverkehr in der Remsstraße gewesen. Darin verwickelt waren zwei 14- und 13-jährige Jungs auf einem E-Scooter sowie eine 20-jährige Autofahrerin. Die Autofahrerin war gerade im Kreisverkehr unterwegs. Sie kam vom Bahnhofsplatz her und wollte ihn in die Remsstraße hinaus verlassen. Auf dem Gehweg kam ihr der mit den beiden Jungs besetzte E-Scooter entgegen. Beide Fahrzeuge hielten an. Nur waren die jeweiligen Fahrzeugführer der Meinung, der andere warte, und fuhren wieder an. Beim Zusammenstoß stürzten die Rollerfahrer, und der 13-Jährige erlitt leichte Schürfwunden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.