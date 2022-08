„Wasser mit Geschmack“-Festival bereits ausverkauft

Das „Wasser mit Geschmack“-Festival lädt am kommenden Samstag, 27. August, von 12 bis 1 Uhr nach dreijähriger Zwangspause wieder in die Heubacher Stellung, um mit über 20 international renommierten Künstlerinnen und Künstlern auf drei Bühnen das Tanzbein zu schwingen. Das Festival ist allerdings bereits ausverkauft.

Unter dem Motto „Nova – Aufbruch zu Neuem“ versprechen Klänge zu House-, Disco- und Techno-Musik einen Festivaltag der Extraklasse. Das Interesse nach der Pause ist groß, das Festival war so früh wie noch nie ausverkauft. Nachdem die siebenjährige Erfolgsgeschichte des 2013 ins Leben gerufenen elektronischen Tagesfestivals 2020 von der Pandemie jäh gestoppt wurde, ist die lange Durststrecke für Fans elektronischer Tanzmusik nun vorbei.

Die Vorbereitungen für die Dekoration laufen bereits seit Wochen, denn neben den hochkarätigen Acts ist das Festival vor allem auch für seine aufwändige Dekoration bekannt. Hier unterstützt maßgeblich der Heubacher Kunst- und Kulturverein Freunde mit Geschmack, für den das Festival eines seiner Hauptprojekte ist. „Diesmal erwartet die Besucherinnen und Besucher eine mysteriöse Weltraumlandschaft“, so Chen Hen Mai, verantwortlich für das Dekorationskonzept des Festivals. Die Frage, ob das Motto passend zum Neustart nach der Pandemie gewählt wurde, verneint er, „das Motto entstand bereits im Nachgang der Veranstaltung in 2019.“

Auf drei Bühnen wird ein beeindruckendes Line-Up dem Publikum ordentlich einheizen. Mit dabei: Dominik Eulberg. Mit seinen treibenden Technobeats, vermischt mit Tier- und Naturgeräuschen, avancierte der studierte Ökologe in den letzten Jahren zu einer festen Größe der Technoszene und ist mittlerweile weltweit aktiv. Außerdem zu Gast: Township Rebellion, ein Produzenten-Duo aus Pforzheim, das bereits mit internationalen Größen wie Fritz Kalkbrenner zusammenarbeitete und regelmäßig auf den großen Festivalbühnen Europas zu Gast ist. Unterstützt werden diese unter anderem durch SHDW & Obscure Shape oder Alignment sowie weiteren Künstlerinnen und Künstlern.

Dass elektronische Musik auch nach der Pandemie noch einen großen Stellenwert auf der Ostalb besitzt, zeigt der Ticketverkauf. „Wir waren in diesem Jahr so schnell ausverkauft wie noch nie“, sagt Matthias Kiwus, verantwortlich für das Ticketing. Doch trotz der großen Nachfrage war das Ticketkontingent auch 2022 limitiert: „Der familiäre Charakter soll unbedingt bestehen bleiben – auch wenn mehr Tickets verkauft werden könnten. Heubach ist eine kleine Stadt, in der man sich kennt und schätzt, das soll auch auf dem Festival so sein“, ergänzt er. Das zeigt sich auch bei den mittlerweile über 200 ehrenamtlichen Helfern, die hauptsächlich aus regionalen Vereinen bestehen. „Wir sind froh und dankbar über die tatkräftige Unterstützung, die wir hier aus den Vereinen erhalten.“, sagt Jonas Hägele, verantwortlich für Personal und Infrastruktur. Schluss ist um 1 Uhr, extra organisierte Shuttlebusse sorgen für eine schnelle Leerung des Geländes.