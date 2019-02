Waldkauz steckt im Kamin fest - und wird vom Schornsteinfeger gerettet

Zwei ungemütliche Tage hat ein Waldkauz in einem Wohnhaus in einem Kamin verbracht. Er steckte in dem Schornstein des Hauses in der der Hardtstraße fest. Glücklicherweise bemerkte eine Bewohnerin seltsame Geräusche aus dem Schornstein, woraufhin sie am Samstag den Kaminfeger verständigte.

Dieser entdeckte das geschwächte, verletzte und verdreckte Tier und befreite es aus der misslichen Lage. Er bat die Polizei um Hilfe, die das Tier einem Falkner brachte.