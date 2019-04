Vorderreifen eines 82-jährigen Autofahrers platt - Polizei packt selbst mit an

Als Pannenhelfer haben sich zwei Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am Mittwoch verdient gemacht.

Gegen 17.40 Uhr fiel ihnen in der Weißensteiner Straße ein Auto auf, bei dem der linke Vorderreifen platt war und der wegen der Hitze bereits zu qualmen begann.

Bei der anschließenden Kontrolle gab der 82-jährige Fahrer des Autos an, dass er zuvor gegen einen Randstein gefahren sei und er sein Auto nun in die Werkstatt nach Unterbettringen fahren wolle.

Da eine Weiterfahrt mit dem platten Reifen nicht möglich war und der Senior den Pannendienst nicht erreichte, boten die Beamten kurzerhand ihre Hilfe an an und montierten den mitgeführten Notreifen am Fahrzeug.

Der erleichterte Senior fuhr anschließend in eine Werkstatt und ließ sich einen neuen Reifen anbringen.