Die Kontaktstelle Frau und Beruf bietet am 27. September von 9 bis 12 Uhr einen kostenlosen Workshop zum Thema Existenzgründung im Jobcenter Schwäbisch Gmünd (Raum 431) an. Referentin Elke App (IHK Ostwürttemberg) zeigt, was ein Gründungskonzept ist und wie ein Businessplan entworfen wird. Sie gibt Frauen, die eine Geschäftsidee haben oder schon konkrete Schritte zurückgelegt haben, einen Überblick über weitere Schritte zur Realisierung der Idee.

Anmeldungen sind bis 24. September bei der Kontaktstelle Frau und Beruf Ostalbkreis unter 0162 / 2631236 oder frau-beruf@ostalbkreis.de nötig.