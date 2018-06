Ein öffentliches Vorspiel von Schülern der städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd findet am Samstag, 23. Juni, um 11 Uhr in der Gmünder Stadtbibliothek statt. Diesmal wird die Violine aus der Klasse von Thomas von Abel vorgestellt. In der Kinderbibliothek lassen Musikschüler ein kleines Musikprogramm erklingen und erklären ihr Instrument. Ergänzend zeigt die Stadtbibliothek eine kleine Auswahl von Büchern zum Thema Musik, Komponisten und Instrumentenkunde.