Vier weitere Tote nach Ausbruch in Pflegeheim – Virus war keine Mutante

Nachdem in einem Schwäbisch Gmünder Altenpflegeheim am Wetzgauer Berg ein Coronavirus-Ausbruch 22 Menschenleben gefordert hat, ist der Erreger untersucht worden. Nun steht fest: Es handelt sich um keine der bislang bekannten Mutanten. Das hat das Landratsamt in einer Pressemeldung mitgeteilt.

Vier weitere Bewohner starben in Verbindung mit der Infektion. Seit dem Ausbruch Ende Dezember des vergangenen Jahres haben sich 150 Menschen – 101 Bewohner sowie 49 Beschäftigte – mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Trotz umgehend eingeleiteter Maßnahmen, heißt es in dem Bericht weiter, habe sich das Infektionsgeschehen „kaum eindämmen“ lassen. Deshalb sollte das Virus untersucht werden.

Nach erneuten Testungen am vergangenen Mittwoch gelten 29 der Bewohner derzeit als „aktive Fälle“, neun davon neuinfiziert, heißt es weiter. Sie befinden sich laut Landratsamt in Isolation, zwei von ihnen in einer Klinik. 18 Beschäftigte sind ebenfalls noch infiziert und isoliert.

Für das Wochenende sind tägliche Tests veranlasst worden, ein weiterer PCR-Test soll zudem am Montag durchgeführt werden. Das DRK wird das Pflegeheim unterstützen. Der verhängte Besucherstopp gilt weiterhin.