Versuchter Raub in einer Bank in Schwäbisch Gmünd

Zu einem versuchten Raub ist es am Mittwoch zwischen 19.05 und 19.15 Uhr im Vorraum einer Bank am Sparkassenplatz gekommen.

Eine 63-jährige Frau wollte gerade an einem dortigen Automaten Geld abheben, als sie einen Mann bemerkte, der mit einem Messer in der Hand auf sie zukam. Der Unbekannte sagte lediglich das Wort „Geld“. Als die 63-Jährige daraufhin zu kreischen und zu schreien anfing, flüchtete der Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Mann war etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur und war dunkel gekleidet. Zudem trug er einen Motorradhelm ohne Visier und einen weißen MNS. Eventuell war er mit einem Fahrrad unterwegs.