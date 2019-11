Versuchte Brandstiftung in Pizzeria: Polizei sucht Zeugen.

Brennende Papiertücher hat in der Nacht zum Dienstag ein unbekannter Täter durch ein gekipptes Fenster in eine Pizzeria geworfen. Das Feuer erlosch glücklicherweise wieder, ein Sachschaden war nicht entstanden.

Kurz vor 1 Uhr wurden zwei Männer beobachtet, wie sie sich an dem Fenster der Pizzeria in der Ledergasse aufhielten. Während ein Täter die brennenden Papiertücher einwarf, stand der zweite Täter Schmiere. Personen hatten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Pizzeria aufgehalten. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.