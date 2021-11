Vermummte Jugendgang randaliert im Gewächshaus

Unbekannten haben einen Sachschaden von rund 10 000 Euro verursacht, als sie am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr offenbar mit einem elektrischen Gartenfahrzeug durch das verschlossene Tor eines Gewächshauses auf dem Schönblickgelände fuhren und auch an zwei in der näheren Umgebung abgestellten Fahrzeuge die Kennzeichen abrissen und Reifen zerstachen. Zeugenaussagen zufolge handelt es sich bei den Tätern um eine vermummte 14-köpfige Jugendgruppe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171 / 3580 entgegen.