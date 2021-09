Vermisstes Mädchen wohlbehalten zurück

Das in Schwäbisch Gmünd vermisste Mädchen ist wohlbehalten zurück. Das hat das Aalener Polizeipräsidium am Freitagmorgen mitgeteilt. Die Polizei Aalen hatte seit dem Donnerstag nach der 13-Jährigen gesucht und die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Das Mädchen am Montag aus einem Kinderheim verschwunden. Es kehrte noch am Donnerstagabend gegen 23 Uhr zu ihren Eltern zurück. Die Fahndung habe sich somit erledigt, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Anbei nochmal die ursprüngliche Pressemeldung der Polizei Aalen.