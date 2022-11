Die Suche nach der seit Dienstag vermissten Person aus Schwäbisch Gmünd hat sich laut Polizei erledigt. Der 74-jährige Mann wurde am Donnerstagnachmittag am Straßenrand beim Beiswanger Weg in Böbingen tot aufgefunden. Zum Tod der Person gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, teilt die Polizei mit.